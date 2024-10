Documentaire

Qui ne connaît pas le Formica ? Comme Mobylette, Frigidaire ou Tupperware, le Formica est une marque, une marque qui nous rappelle nos cuisines orange ou nos meubles « imitation bois ». Une marque symbole des « Trente Glorieuses » et de la France qui se met à consommer.

Dans un pays en quête de modernité et de confort, ce nouveau matériau a fait irruption dans la plupart des foyers. Aux côtés de la cocotte minute, de l’aspirateur ou de la machine à laver, il devînt rapidement indispensable à tout intérieur digne de ce nom… pour le plus grand bonheur de la ménagère.

Loin des grands pôles industriels, c’est à Quillan, petite ville nichée au cœur des Pyrénées que l’on a fabriqué pendant plus d’un demi-siècle le célèbre stratifié. Cette histoire d’amour qui a uni Formica et Quillan a commencé dans les années cinquante pour se terminer en 2004. Aujourd’hui, la « cité du Formica » n’est plus, l’usine a été rasée et l’on n’y fabrique plus que des souvenirs… Alors souvenons-nous…

En plongeant au cœur de la société de l’après-guerre, du temps où les arts ménagers et les pin-up « made in US » envahissaient nos tout récents tubes cathodiques, « l’amour Formica » retrace, à travers le destin commun d’un village et d’une usine, l’histoire d’une marque symbole des Trente Glorieuses.

Documentaire écrit et réalisé par Nicolas Bergès et produit par Real-Productions.