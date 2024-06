Documentaire

Dans sa longue route à la découverte des épices les plus convoitées du monde, Kate Humble s’attaque à la noix de muscade et au clou de girofle et propose d’apprendre comment ceux-ci sont cultivés et négociés. La noix de muscade et le clou de girofle sont les épices les plus précieuses des îles indonésiennes, mais ces denrées inestimables ont été la cause de bien des malheurs pour la population locale. Au XVe siècle, les Européens veulent acheter les épices à un moindre prix que celui qu’ils négocient avec les Arabes. Les Portugais aussi cherchent à s’emparer du filon mais ce seront finalement les Hollandais qui parviendront à imposer un monopole.