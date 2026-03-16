Reportage sur la chaîne de fast-food « Subway » qui propose des sandwichs faits maison, équilibrés et diététiques. Interview de Fred DELUCA, PDG de la marque Subway, de Pierre CHANDON, professeur de marketing à l’Insead (Paris), d’une diététicienne, de David AHNINE, représentant Subway sur Paris.

Un documentaire de Nathalie MOISAN