Gaby Benicio évoque sa passion et la difficulté qu’il existe pour une femme de s’affirmer et trouver sa place dans un milieu qui reste exclusivement masculin. Gaby Benicio a 35 ans, elle est sommelière issue de Sao Paulo. Après avoir rencontré Amélie Darvas cheffe cuisinière, les deux femmes décident d’ouvrir un premier restaurant près du canal Saint-Martin à Paris, Haï Kaï. En 2019, le duo décide de quitter la région parisienne pour s’installer près de Montpellier et ouvrir un autre restaurant, Apönem qui a reçu une étoile Michelin.