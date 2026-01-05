L’expression “porc français” s’affiche aujourd’hui sur de nombreux emballages, cartes de restaurants et supports de communication. Elle évoque spontanément...
Le café Kopi Luwak, dont la réputation n’est plus à faire, est fabriqué à partir d’excréments d’animal. C’est un...
On le sait peu mais la vigne est un excellent marqueur climatique, au même titre que la forêt, la...
Dans cet épisode, découvrez les secrets du roquefort. Un documentaire de Patrick Carrier, Clément Melane
Quelle nourriture sert-on dans les cantines de nos enfants pour qu’ils la détestent autant ? Notre journaliste s’est invitée...
Des militants de la cause animale ont filmé clandestinement des fermes d’élevage de cochons destinés à produire du jambon...
Plats cuisinés, barquettes toutes faites… Les aliments « ultra-transformés » sont soupçonnés d’être responsables de l’augmentation du nombre de maladies cardio-vasculaires...
Dans cet épisode, redécouvrez le fameux camembert. Un documentaire de Patrick Carrier, Clément Melane
Chaque année, en France, le triste constat est là : dix millions de tonnes de denrées alimentaires parfaitement consommables...
Paul Bocuse était une figure mythique de la cuisine, le plus ancien des trois étoiles au monde, acquises et...
La margarine a souvent été au cœur des débats nutritionnels. Pour comprendre l’impact et les perceptions de ce produit,...
L’apparence de Philippe est aussi importante que celle des légumes
Le saviez-vous ? En Corse, un centre est mondialement reconnu pour l’amélioration de la qualité des agrumes. Le centre...
Les chef cuisiniers du monde entier se réunissent pour partager et échanger. Cette fois-ci, la réunion à lieu à...
Ce matin, Jean-Paul a décidé de faire un gâteau pour toute la famille. Mais il évite à tout prix...
Chaque année, l’école Ferrandi accueille près de 1300 élèves du monde entier qui souhaitent s’initier aux métiers de boulanger,...
Elles se nomment Cléry, Joly et Darselect, ce sont les noms des fraises les plus cultivées en Suisse. Des...
De la Loire-Atlantique aux Caraïbes, Eric Guérin, chef étoilé, rejoint John C., instructeur en techniques de survie, à Basse-Terre....
Apparu il y a plus de 8000 ans, le vin est obtenu par fermentation du raisin. C’est une boisson...
Une escapade culinaire dans le Valais, à la saison du carnaval… et de la raclette. Au menu : le « Gsottus », un...
