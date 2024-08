Conférence

Le 14 mai 1864, un fabuleux météore traversait le ciel de la France. Son explosion au-dessus de la commune d’Orgueil, à proximité de Montauban, a libéré des dizaines de pierres météoritiques rapidement transmises au Muséum national d’Histoire naturelle. Sous la houlette de Daubrée, professeur de géologie et responsable de la collection de météorites, les plus grands scientifiques de l’époque examinent les pierres sous toutes les coutures.

La météorite d’Orgueil, conservée au Muséum, est une des météorites les plus étudiées aujourd’hui. Au cours de la conférence, Mathieu Gounelle revient sur les aspects historiques et scientifiques de cette météorite à nulle autre pareille.