Documentaire

La Côte d’Opale est de plus en plus prisée pour la beauté de ses paysages et pour ses 120 km de plages qui s’étendent de la côte belge à la Baie de la Somme. Dans le Montreuillois, les coins de nature sont encore préservés et les spécialités gastronomiques traditionnelles étonnantes. A l’intérieur des terres, la région de Saint-Omer abrite un des hauts lieux de la Seconde Guerre mondiale. La ville est aussi agréable pour ses promenades au fil de l’eau. Enfin, le Boulonnais livre ses paysages grandioses avant de dévoiler le secret de ses moules frites. Un documentaire réalisé par Florent Quet