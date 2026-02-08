Documentaire

Charlotte Dekoker vous propose un épisode sur les belles et longues plages du Nord. Elle rencontrera 3 amoureux de leur région. Pascal, une figure emblématique du célèbre carnaval de Dunkerque, Charlotte évoquera avec lui cette joyeuse tradition du début d’année.

Bruno, historien, captivant, passionné par l’histoire des 2 guerres mondiales qui ont traversé ce territoire.

Et pour finir Charlotte ira à la rencontre d’ un autre Bruno, artiste, qui nous parlera de ses longues balades sur la plage, endroit paisible où il trouve l’inspiration pour la création de ses œuvres.