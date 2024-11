Documentaire

Entre l’Europe de l’Est et l’Europe de l’Ouest, il existe un territoire historique qui abrite une mosaïque de peuples et de cultures. Une Europe que l’on dit « Centrale » et dont les frontières ne peuvent être définies avec exactitude. Pourtant, en son cœur, trois pays en tracent un passionnant portrait. Trois États : la Hongrie, la République Tchèque et la Pologne et trois villes : Cracovie, Prague et Budapest. Trois centres urbains unis par l’Histoire Des petits royaumes médiévaux, à la dynastie des Hamsburg. Un territoire culturel aussi, que l’on nomme « Mittel Europa » où les langues et les cultures se côtoient. Prague, Budapest et Cracovie dessinent ainsi les contours d’une région multiforme.Réalisateur : Nicolas Thomä