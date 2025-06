Documentaire

Dans ce quatrième épisode, la saison des pluies arrive, mais rien ne freine l’énergie du couple d’aventuriers : un simple repas de termites et ils sont prêts à repartir ! Au Malawi, ils affrontent le fléau du sida, qui touche particulièrement ce pays en Afrique. Des ONG luttent pour sensibiliser les populations rurales grâce à des pièces de théâtre et des chants. Plus au nord, les Poussin vivront aux côtés d’une famille de pêcheurs sur les rives du lac Malawi, découvrant leur quotidien et les défis de leur vie.