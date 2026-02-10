Documentaire

Bienvenue en Guyane, la France du bout du monde ! Située sur le continent sud-américain, entre le Surinam et le Brésil, c’est un véritable paradis vert. C’est le plus grand département français. Mais 8 millions d’hectares, soit plus de 95% de son territoire, sont recouverts par sa forêt équatoriale.

La Guyane est une véritable mosaïque de peuples et de cultures. De par son histoire (esclavage, colonisation, ruée vers l’or, transportation) et sa situation géographique, c’est un véritable melting-pot culturel. Créoles, Amérindiens, Hmongs, … Ses presque 300 000 habitants, répartis en plus de 25 ethnies permettent à la Guyane de jouir d’une population particulièrement métissée et plurielle. Contrairement à ses voisines antillaises, la Guyane n’est pas réputée pour ses plages paradisiaques et ses eaux turquoise. Mais elle a bien d’autres choses à offrir ! Tristement célèbre pour ses bagnes et sa nature hostile, le département a su faire de son histoire et de sa forêt primaire des atouts.

Comment la Guyane a-t ’elle su faire de son histoire et de sa nature hostile une richesse pour ses habitants et pour ses touristes, en quête d’aventure ?