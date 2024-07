Documentaire



Trois ans après l’accession au pouvoir d’Adolf Hitler, les jeux Olympiques organisés à Berlin en 1936 résonnent comme la plus grande opération de propagande du régime.

L’objectif est de présenter l’Allemagne comme une nation modèle qui défend la paix et « respecte les principes d’égalité et de fraternité de l’olympisme ». Le régime invente pour l’occasion de nombreux symboles de l’olympisme qui vont lui survivre comme le trajet de la flamme. Avec des images d’archives et des témoignages d’experts, ce documentaire revient sur les étapes clés qui ont permis l’organisation de cet événement.

Un film de Laure Philippon

Une production Pallas Télévision

JV