Documentaire

Immortalisé dans le film « Valkyrie » de Bryan Singer sous les traits de Tom Cruise, le colonel Claus von Stauffenberg aurait pu basculer le cours de l’histoire. Mais les événements ne se sont passés comme prévus.

Au cours de l’été 1944, ce colonel de la Wehrmacht a tenté avec des complices d’assassiner le Führer, Adolf Hitler, dans l’optique de renverser le nazisme et signer la paix avec les Alliés. Il faut dire que le Troisième Reich était fragilisé sur tous les fronts, à l’est les soviétiques progresse à une vitesse folle, tandis que les Alliés viennent de débarquer avec succès en Normandie. Les jours sont dorénavant comptés pour Hitler et pour le Reich, qui refuse de voir toute défaite. L’entêtement d’Hitler conduit de nombreux officiers à comploter contre lui et à monter une conjuration pour l’éliminer, Claus von Stauffenberg en est l’organisateur. Ainsi né l’opération Walkyrie qui devait par un coup d’Etat et installer l’armée au pouvoir. Lors d’une réunion dans le blocus d’Hitler, Von Stauffenberg place la valise explosive au pied de la table de travail du Führer. La bombe explose emportant dans sa déflagration 5 personnes, mais pas Hitler, qui n’en ressort qu’avec des égratinures. L’opération est La répression conduite par Hitler fut sans merci, et servi à renfocer son aura d’homme providentiel. Les comploteurs furent exécuté ainsi que Stauffenberg le 21 juillet 1944 à Berlin dans la cour du Bendlerblock (Tiergarten) à Berlin.

Bien qu’il avait adhéré dès le début à l’idéologie nazie, Claus von Stauffenberg est devenu par son acte de révolte une des figures principales de la résistance militaire contre le national-socialisme.

Un film de Jochen Bauer

1988, © Licensed by Chronos Media