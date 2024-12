Documentaire

Quand Dominique est souffrante, elle ne se rend pas chez son médecin, mais dans une échoppe un peu particulière. A l’intérieur, les herbes, plantes et champignons de toutes sortes sont encadrées par des statuettes asiatiques : c’est une herboristerie chinoise. Après un examen de la langue et du pouls, l’herboriste lui prescrit un remède à base de plantes séchées. Une façon de se soigner qui séduit de plus en plus d’adeptes. Michèle, médecin généraliste, la recommande même à ses patients.

Réalisation : Laetitia Pongi

Patrick Spica Productions