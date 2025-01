Documentaire

Jacky a révolutionné l’usage des housses de couette. Face au problème universel de la difficulté à insérer une couette dans sa housse, il a inventé une solution simple et efficace : une housse munie de clips et d’un rabat pratique. Grâce à cette idée astucieuse, Jacky a créé une entreprise florissante, réalisant près d’un million d’euros de chiffre d’affaires et séduisant des clients en France et à l’international, notamment au Japon. Né d’un bricolage dominical, son concept a conquis les grands magasins parisiens et transformé une tâche frustrante en un geste facile et rapide.