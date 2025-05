Documentaire

En Afrique subsaharienne, la moitié de la population soit 500 millions de personnes ne dispose pas de l’accès à l’eau potable à proximité de leur habitation. Pourtant depuis 2015 des efforts sont faits, mais les gouvernements africains manquent de moyens techniques et financiers. Qu’en sera-t-il en 2035 ? Depuis quelques années un gouvernement d’Afrique subsaharienne pratique la bonne gouvernance et obtient des résultats appréciables en matière d’eau potable.Ce film de synthèse sélectionne des images bien réelles tournées dans 10 pays d’Afrique saharienne avec 22 organisations nationales et internationales, africaines, et européennes. Des expériences intéressantes avec parfois des réussites étonnantes. Dans les campagnes la vie africaine reste difficile. Plusieurs fois par jour les femmes doivent aller chercher de l’eau et les enfants participent également à la tâche quelquefois avant de partir à l’école. Le film se termine par une fiction de la vie quotidienne et du devenir de Fatoumata une jeune fille du Burkina Faso au cœur de l’Afrique et pose la question de l’eau potable à l’horizon 2035. Un documentaire de Michel-Yves GATTEPAILLE.