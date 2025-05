Documentaire

Aujourd’hui, on compte près de 600.000 femmes de ménage déclarées en France. Plus du double travailleraient au noir. Un grand nombre d’entre elles exerce ce métier par nécessité. Une profession mal considérée, mal payée et précaire. Ces femmes doivent souvent multiplier les employeurs et enchaîner les heures. Il existe maintenant des sociétés spécialisées dans le service à domicile qui proposent des formations, des CDI et même des évolutions de postes. Derrière cette nouvelle facette du métier se cache une réalité : les femmes de ménage sont souvent mal traitées chez les particuliers comme dans les entreprises.