Documentaire

Approcher les stars, et plus encore : partager leur quotidien, les accompagner où ils vont, satisfaire la moindre de leurs envies, le moindre de leurs petits caprices… C’est le quotidien de ces hommes et ces femmes qui se plient en quatre pour leurs patrons VIP. Saisonniers ou à demeure, ils ont le service dans le sang. Charlie, la coiffeuse des stars, part lancer une nouvelle carrière à Los Angeles, après avoir travaillé avec les plus grands: Deneuve, Adjani, Campbell, etc. Aujourd’hui elle repart de zéro mais peut compter sur l’aide des «petits mains» des stars déjà installés sur place, comme José Eber le coiffeur d’Elisabeth Taylor. Un documentaire dePatrick Spica Productions