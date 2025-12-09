L’été tire à sa fin, mais le travail ne dérougit pas pour les pilotes d’Héli-Inter. À Matagami, en Abitibi, le pilote Éric Della Valle fait la démobilisation d’un camp minier. Francis « Baloo » Mathieu a pour mission d’assembler une foreuse. Et à Montréal, le chef pilote Alex Quesnel fraye encore avec le monde du cyclisme.