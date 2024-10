Documentaire

Crise ou pas, la France reste l’une des championnes de la natalité en Europe. Aujourd’hui, selon les critères de l’Insee, le pays compte 1,7 millions de familles nombreuses, c’est-à-dire composées de trois enfants… ou plus.

Par amour, par hasard ou au gré des méandres de la vie, des pères et des mères ont décidé d’avoir 6, 7 ou 8 enfants parfois. Mais qu’implique vraiment cette vie de famille « XXL » ? Comment s’organise le quotidien des parents, lorsque les repas, les devoirs, les bains ou les lessives se multiplient ?

Familles des villes ou familles des champs, quatre d’entre elles ont accepté de nous ouvrir les portes de leur maison, où grands bonheurs et petits tracas se succèdent dans un incessant tourbillon de vie.

Chez Aurélie et Jean-Christophe, l’organisation n’est pas un vain mot. Car s’ils ont fait le choix d’avoir sept enfants, les parents ont aussi décidé de travailler tous les deux. « Si je ne travaille pas, financièrement ce n’est pas possible. C’est sûr que si j’avais le bonheur de pouvoir rester à la maison, m’occuper de mes enfants du matin au soir, j’en rêverais… », sourit Aurélie. Pour gérer le quotidien, le couple travaille donc en décalé et s’occupe des enfants à tour de rôle. Malgré tout, Aurélie et Jean-Christophe tiennent à offrir à leur tribu la même vie que les autres enfants. De la préparation de Noël aux 18 ans surprise de leur fils aîné, nous verrons comment ils tentent d’y parvenir.

C’est en pleine campagne que Laurence et Frédéric ont décidé d’élever leurs huit enfants. Une vie de famille très fusionnelle puisque le papa travaille sur place et que, depuis déjà une dizaine d’années, la maman s’est lancée dans l’école à la maison. « J’avais un peu l’impression de voir mes enfants 2h par jour et d’être plus leur nounou que leur maman. Et puis j’ai découvert qu’il était possible en France d’instruire ses enfants à la maison », explique Laurence. Mais cette année, elle et son mari ont pris une grande décision : à l’occasion de son entrée au collège, ils vont remettre Ambroise, le quatrième, dans le système scolaire classique. Un bouleversement pour lui, mais aussi pour toute la famille.

Marie et Hervé sont à la tête d’une fratrie de sept. Mais depuis leur mutation en région parisienne, où le marché de l’immobilier est tendu, ils vivent un peu à l’étroit. Si dans la maison qu’ils louent actuellement, les quatre garçons ne rechignent pas à dormir deux par deux, au sous-sol, les trois filles aînées elles, ne supportent plus cette proximité. Du coup, la famille cherche à déménager. Mais agences immobilières et propriétaires ne se bousculent pas pour loger les grandes familles… « Ce sont des personnes qui ne connaissent pas forcément les familles nombreuses, qui imaginent beaucoup de choses », se désole Marie. La route s’annonce longue jusqu’à la demeure de leurs rêves.

Anne-Claire, Jean-Paul et leurs six enfants sont de grands sportifs. « On s’entraîne deux à trois fois par semaine. La course à pied, c’est le sport le moins cher que je connaisse, explique Jean-Paul. Et ça permet de maintenir une condition physique parce que nous avons des projets… » Des projets fous : à l’occasion des prochaines vacances d’été, ils vont parcourir une partie du chemin de Compostelle. Un voyage à huit, avec des enfants âgés de 11… à un an. Conditions météorologiques difficiles, relief escarpé : le périple ne sera pas de tout repos.

Un reportage de Marie-Alix Brucker.