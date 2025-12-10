Documentaire

Chaque année, près d’un million d’enfants français part en colonie de vacances. Si pour beaucoup c’est un rituel estival, pour certains, c’est le tout premier départ. Premières séparations avec les parents, première découverte de la vie en collectivité… Cette nouvelle expérience est un vrai chamboulement : en quelques jours seulement, les enfants apprennent à être plus autonomes, à se faire de nouveaux amis et à devoir accepter les règles de vie en communauté. Pour les encadrer, une armada d’animateurs a été engagée. Parmi eux, des stagiaires apprennent les rudiments du métier, pour passer leur brevet d’animateur, le BAFA. Tous vont passer leur première colonie de vacances au domaine de Camieta, une institution des séjours de vacances pour enfants, sur la côte basque. Pendant quinze jours, nous avons suivi quatre enfants et deux animateurs qui se plongent pour la première fois dans le grand bain des colonies de vacances, près de Saint-Jean-de-Luz.Tom, six ans et Chiara, huit ans, vont quitter pour la première fois leurs parents, Federica et Laurent. Au moment de partir, toute la famille a boule au ventre. « J’ai la trouille un peu de dormir 15 jours loin de mes parents ». Tom, le petit dernier, serait bien resté à la maison mais ses parents travaillent cet été. Federica leur a trouvé un séjour de 15 jours à la mer grâce à son comité d’entreprise. L’objectif de ce séjour pour Federica : qu’ils apprennent à devenir plus autonomes. « Je suis consciente que le changement arrive loin de la maison »

