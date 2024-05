Documentaire



Aujourd’hui, l’économie digitale croît sept fois plus vite que le reste de l’économie. Mais devancée par la Chine et les États-Unis, l’Europe apparaît à la traîne. Fake news, emplois précaires, vol de données : l’hégémonie des géants américains n’est pas sans conséquences. Comment l’Europe peut-elle préserver sa souveraineté et nos libertés sur ce nouveau territoire numérique ?

Bousculée par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, l’Europe fait face à d’immenses défis. Réalisée par une équipe transnationale, cette série en six volets thématiques part à la rencontre de celles et ceux qui préparent l’avenir du continent.

Réalisation : Andreas Pichler