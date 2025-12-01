Ce travail est d’une très grande difficulté.
La chaleur est insupportable dans cette mine d’émeraude
Pendant longtemps le Nord de la France a habillé presque tout le pays en produisant des kilomètres de tissus....
Les chasseurs de primes font partie d’une ancienne tradition, toujours très ancrée dans la société américaine. Ils traquent les...
Les garimpeiros, ou chercheurs d’or… Poussés par la misère, ils rejoignent les mines d’or illégales de Guyane, dans l’espoir...
Plus d’un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans
Casinos, poker en ligne, paris sportifs : le matraquage publicitaire nous incite à tenter notre chance. Mais le jackpot,...
Une aventure dangereuse pour satisfaire le touriste
Au Brésil, incroyable creuset de populations originaires de tous les continents, vit une population dont on ignore souvent l’existence...
Deux journalistes ont enquêté dans les coulisses du géant américain du commerce en ligne Amazon et exposent leur démarche...
« L’horloge de l’apocalypse », conçue par des scientifiques pour alerter sur les dangers qui pèsent sur l’humanité, n’a jamais été...
Les Amish ne rejettent pas l’éducation en tant que telle, mais ils adoptent un modèle éducatif qui reflète leurs...
Comment a-t-on vécu l’année 2020 aux quatre coins de la planète ? De l’Europe au Japon en passant par...
Visites privées dévoile les secrets des Demoiselles de la Légion d’honneur, qui reçoivent une éducation d’excellence dans l’un des...
Le dérèglement climatique, la pandémie de Covid et la guerre nous rappellent la précarité du système alimentaire mondial. La...
En Crimée, presqu’île de 2,3 millions d’habitants au cœur d’une escalade inquiétante entre l’Ukraine et la Russie, la population...
Quatrième semaine de crise sanitaire en Italie. Vidée de ses touristes, Venise connaît une métamorphose déconcertante. Les places et...
Qu’ils aient grandi en Inde, au Maroc ou en Colombie, ce sont des enfants que l’on n’oubliera pas… Ils...
Immersion à Alep en Syrie, où le virus s’est ajouté aux ravages de la guerre…
Des militants de la cause animale ont filmé clandestinement des fermes d’élevage de cochons destinés à produire du jambon...
