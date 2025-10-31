Documentaire

Guidés par la voix de l’animateur radio américain Leroy Downs, en immersion dans l’environnement et la communauté de musiciens émergents qui ne cessent de se réinventer, venez prendre le tempo du New-York de 2016.

De la côte colombienne jusqu’à la East River de Brooklyn, Elkin Pautt et son groupe Delsonido transportent la Cumbia vers les sphères électroniques du Dub Step. Un geste musical qui traduit leur envie d’émancipation de cette position de “minorité” dans leur pays.

Réalisation : Yoann Le Gruiec et Benoit Pergent

