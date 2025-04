Documentaire

Leurs guitares électriques sont plus grandes qu’eux, mais ils savent déjà très bien s’en servir. Dès l’âge de 8 ans, des gamins montent aujourd’hui des groupes de rock, et certains rencontrent un énorme succès sur Youtube. Leur virtuosité technique et leur maîtrise de la scène sont souvent impressionnantes. Entre devoirs, parents inquiets et studios de répétitions, à quoi ressemble la vie quotidienne de ces mioches du rock ? Reportage dans le sillage des trois musiciens du groupe français Deep Lighter, élèves parisiens de CM2 ou de 6ème, qui ont déjà leur fan club quand ils se produisent sur la scène mythique du Gibus. Un documentaire de Sandrine Lecalvez.