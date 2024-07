Documentaire



Le temps d’une année, le fabuleux spectacle de la nature, capté au cœur des plus beaux paysages écossais par le photographe Laurent Cocherel. Épris de l’Écosse depuis vingt-cinq ans, le photographe Laurent Cocherel nous invite dans ses lieux de prédilection : à l’affût des loutres et des tétras-lyres, au cœur des colonies d’oiseaux de mer, en plongée avec les phoques, les requins et les dauphins, à l’approche des cerfs, des aigles et des balbuzards… Pas moins de quatre années de tournage ont été nécessaires pour capter ces scènes de vie animalières rarement filmées. Un voyage naturaliste au cœur des plus beaux paysages écossais dans l’intimité de son travail. Documentaire disponible jusqu’au 06/02/2021.