Documentaire

Costarmoricain né en 1920 à Ploubazlanec, résistant de la première heure, François Flohic fut l’aide de camp du général de Gaulle de 1958 à 1969. Il se remémore donc des évènements historiques: les réceptions d’Adenauer et des Kennedy; « Montréal et le « Québec libre », l’expédition surprise à Baden-Baden, en mai 1968. Autant de souvenirs recueillis avec le concours de Michel Onfray et de Noëmie Le Goff-Vadelorge, petite-fille de l’amiral. Documentaire réalisé par Mary-Pierre Vadelorge et Catherine Dehée.