Documentaire

Elles s’appellent MASSACRATOR ou OURAGAN, et font un malheur chez les jeunes polonais. En 1 an et demi, les drogues de synthèse ont tué 18 personnes. En vente libre il y a encore un mois, le gouvernement a pris le problème à bras-le-corps, et (a) interdit ces pilules fait maison à partir de substances légales. Car si, pris séparément, les produits sont licites, leur addition est toxique. Et la facture se paie cash.