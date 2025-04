Documentaire

A l’approche de Noël, les villes et villages de France revêtent leurs habits de lumière. Pour les communes, ces illuminations représentent un budget de plusieurs centaines de milliers d’euros. A Paris, elles coûtent plus de 6 millions d’euros. L’avenue la plus chère, reste les Champs Elysées avec plus d’1 million d’euros à elle seule, une décoration unique au monde qui commence à s’exporter dans le monde entier et un marché juteux pour les sociétés qui fabriquent ces luminaires et qui ne cessent d’innover. Mais, qui financent ces lumières ? Qui choisit ces décorations de fête ? Chaque année, ont lieu des concours de villes et villages illuminés et les idées ne manquent pas : chars ou voitures lumineuses, rennes animés ou étoiles filantes sur les toits, les habitants sont prêts à toutes les folies pour transformer leur maison en Las Vegas de la déco.