Documentaire L’étonnant voyage du train flottant de bois dans les îles finlandaises Si ce moyen de transport du bois n’est plus majoritaire, il reste le moins coûteux sur de longues distances....

Documentaire Elle offre ses cheveux aux dieux pour les remercier Une offrande capillaire au temple, une tradition dans cette région de l’inde

Documentaire Chanel n° 5, de la fleur au flacon Une fragrance révolutionnaire portant un simple chiffre : le N° 5. Un symbole d’élégance et d’exception, imaginé par une...

Documentaire Italie : de l’usine à la coopérative Depuis quatre ans, Dario Salvetti se rend chaque jour sur son ancien lieu de travail, le sous-traitant automobile GKN....

Documentaire Caucase du Sud, entre peur et renouveau Le Caucase du Sud ne connaît pas de répit. Nombreux sont les jeunes qui quittent la Géorgie, craignant que...

Documentaire USA : un été à Minneapolis Après deux semaines d’émeutes consécutives à cet événement, la ville annonce la fin du financement des forces de l’ordre,...

Documentaire Haïti, les orphelins du séisme C’est une hécatombe : à l’orphelinat Notre Dame de la Nativité de Port-au-Prince, on a retrouvé les corps d’une...

Documentaire Corée du Nord – Le prix de la liberté Rediffusion disponible jusqu’au 31/05/2027 Filmées en caméra embarquée, les tentatives de fuite de Coréens du Nord au péril de...

Documentaire Quand l’art s’approprie la Shoah La Shoah, l’extermination de six millions de juifs par le régime nazi, hante depuis 1945 la mémoire du monde...

Documentaire Roms, gens du voyage : pourquoi tant de haine ? (1/2) Les Roms seraient actuellement moins de 20 000 en France. Pourtant, cela fait des mois qu’ils défraient la chronique....

Documentaire Poutine, la vie cachée La vie privée de Vladimir Poutine est un sujet tabou en Russie. Le Président en parle rarement et fait...

Documentaire Au cœur des manifestations au Chili Au moins 27 morts, des milliers de blessés, c’est le lourd bilan de la crise qui secoue le Chili....

Documentaire Les gourous de l’avenir En Inde, on ne bouge pas le petit doigt sans consulter l’alignement des planètes… Du haut au bas de...