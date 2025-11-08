Lactalis, le géant du lait, est pointé du doigt par d’anciens salariés qui dénoncent des méthodes douteuses. L’entreprise coupe-t-elle le lait avec de l’eau ? Pour Envoyé spécial, Disclose a enquêté.
Si ce moyen de transport du bois n’est plus majoritaire, il reste le moins coûteux sur de longues distances....
En Russie, il n’est jamais trop tôt pour partir au front
Une offrande capillaire au temple, une tradition dans cette région de l’inde
Dans les villes minières de Madagascar, certains enfants deviennent courtiers
Une fragrance révolutionnaire portant un simple chiffre : le N° 5. Un symbole d’élégance et d’exception, imaginé par une...
Depuis quatre ans, Dario Salvetti se rend chaque jour sur son ancien lieu de travail, le sous-traitant automobile GKN....
Le Caucase du Sud ne connaît pas de répit. Nombreux sont les jeunes qui quittent la Géorgie, craignant que...
Ils s’agitent par milliers pour satisfaire les occidentaux
Après deux semaines d’émeutes consécutives à cet événement, la ville annonce la fin du financement des forces de l’ordre,...
C’est une hécatombe : à l’orphelinat Notre Dame de la Nativité de Port-au-Prince, on a retrouvé les corps d’une...
Rediffusion disponible jusqu’au 31/05/2027 Filmées en caméra embarquée, les tentatives de fuite de Coréens du Nord au péril de...
La Shoah, l’extermination de six millions de juifs par le régime nazi, hante depuis 1945 la mémoire du monde...
Au Nord-Est de l’Inde, Varanasi (Bénarès), située sur le Gange, est la ville sainte de l’Inde par excellence, avec...
Les Roms seraient actuellement moins de 20 000 en France. Pourtant, cela fait des mois qu’ils défraient la chronique....
La vie privée de Vladimir Poutine est un sujet tabou en Russie. Le Président en parle rarement et fait...
Au moins 27 morts, des milliers de blessés, c’est le lourd bilan de la crise qui secoue le Chili....
En Inde, on ne bouge pas le petit doigt sans consulter l’alignement des planètes… Du haut au bas de...
Depuis Denver dans le Colorado, en traversant les prairies légendaires symboles du Far-West mythique, jusqu’à Kansas City, voyage à...
Dans l’Himalaya indien, durant l’hiver, les vallées se retrouvent quasiment coupées du reste du pays. A l’arrivée du printemps,...
Au Sénégal, chaque année, à la saison des pluies, des régions entières, ainsi que leurs villes, se retrouvent sous...
