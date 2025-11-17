Les Boliviens cultivent la coca pour une utilisation traditionnelle.
L’inhumation n’a plus la cote, et de nouvelles techniques se profilent à l’horizon, comme l’humusation. Les techniques changent mais...
Emmanuel, un motard à la sauce Malawi
Aujourd’hui, les 40 millions d’Américains survivant sous le seuil de pauvreté plongent dans le piège de l’endettement. Ce désastre...
Située à 4000 mètres d’altitude « La cité de plastique » est l’une des mines les plus hautes du monde. Elle...
En Afrique du Sud, la ville du Cap vit une pénurie d’eau potable depuis des années. Une situation qui...
Aux Pays-Bas, des milliers de femmes descendent dans la rue pour manifester contre les féminicides. À l’origine de ces...
En Birmanie, c’est bains de boues offerts pour tous les véhicules
Emigrer. Quitter son pays, sa terre natale, pour tenter de trouver la sécurité, une vie un peu meilleure. Beaucoup...
Près du cercle polaire se trouve le village le plus septentrional du monde : Ny-Alesund. Ici, le réchauffement climatique se...
La ruée vers les émeraudes est ouverte
Comment construire son identité quand on est un Australien aborigène, pris entre deux cultures ? Un lumineux témoignage, à...
Élu à la tête du Brésil, le nouveau président Jair Bolsonaro inquiète. Nostalgique de la dictature militaire, adepte des...
Avocate des victimes de la route, Maitre Jehanne Collard s’est consacrée à la défense exclusive des victimes parce que...
Pendant plus d’un demi-siècle, la Birmanie a vécu repliée sur elle-même, coupée du monde extérieur par la volonté d’une...
L’Administration Trump a annoncé couper des milliards de dollars dans la recherche scientifique. Les domaines visés sont notamment le...
C’est assez paradoxal : les Russes, qui ont longtemps considéré la petite Arménie comme un vassal sans importance, vaguement...
Lʹisthme de Tehuantepec, dans le sud du Mexique, est lʹune des régions réputée la plus venteuse au monde. Elle...
Mon premier film documentaire – celui avec lequel j’ai pris le virus qui, depuis 1991, me pousse sur les...
On les appelle les Maras …. Des gangs ultra-violents que l’on reconnaît à leurs tatouages aussi beaux que terrifiants....
