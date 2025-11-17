Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les Boliviens sont dingues de la coca Les Boliviens cultivent la coca pour une utilisation traditionnelle.

Documentaire Être pauvre, ça coûte cher… Aujourd’hui, les 40 millions d’Américains survivant sous le seuil de pauvreté plongent dans le piège de l’endettement. Ce désastre...

Documentaire La nouvelle ruée vers l’or Située à 4000 mètres d’altitude « La cité de plastique » est l’une des mines les plus hautes du monde. Elle...

Documentaire L’eau potable : droit humain et source de conflits En Afrique du Sud, la ville du Cap vit une pénurie d’eau potable depuis des années. Une situation qui...

Documentaire Les Néerlandaises luttent pour leurs droits Aux Pays-Bas, des milliers de femmes descendent dans la rue pour manifester contre les féminicides. À l’origine de ces...

Documentaire On a atteint le record des routes pourries En Birmanie, c’est bains de boues offerts pour tous les véhicules

Documentaire Svalbard, Ny-Ålesund, un village scientifique | Habiter le monde Près du cercle polaire se trouve le village le plus septentrional du monde : Ny-Alesund. Ici, le réchauffement climatique se...

Documentaire Australie – Grandir entre deux cultures Comment construire son identité quand on est un Australien aborigène, pris entre deux cultures ? Un lumineux témoignage, à...

Documentaire Brésil : les petits soldats de Bolsonaro Élu à la tête du Brésil, le nouveau président Jair Bolsonaro inquiète. Nostalgique de la dictature militaire, adepte des...

Documentaire Elle se bat au nom des accidentés de la route Avocate des victimes de la route, Maitre Jehanne Collard s’est consacrée à la défense exclusive des victimes parce que...

Documentaire Birmanie, trompe-la-peur Pendant plus d’un demi-siècle, la Birmanie a vécu repliée sur elle-même, coupée du monde extérieur par la volonté d’une...

Documentaire Politique de Trump : la guerre anti-science L’Administration Trump a annoncé couper des milliards de dollars dans la recherche scientifique. Les domaines visés sont notamment le...

Documentaire Arménie : le refuge russe C’est assez paradoxal : les Russes, qui ont longtemps considéré la petite Arménie comme un vassal sans importance, vaguement...

Documentaire Mexique : le vent de la colère Lʹisthme de Tehuantepec, dans le sud du Mexique, est lʹune des régions réputée la plus venteuse au monde. Elle...

Documentaire Le père des chameaux Mon premier film documentaire – celui avec lequel j’ai pris le virus qui, depuis 1991, me pousse sur les...