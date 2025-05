Documentaire

Google, Android, YouTube, Chrome, Google Maps, Google Play et Gmail… Chacun de ces sept services de la multinationale Alphabet compte plus d'un milliard d'utilisateurs par mois. La maison mère de Google est devenue un géant en à peine vingt ans et domine des secteurs entiers du numérique Pour comprendre comment l'entreprise Google est devenue un empire, il faut revenir sur les étapes fondamentales de son développement. A l'origine, il y a le moteur de recherche autour duquel se crée l'entreprise, le 4 septembre 1998. Google n'est alors qu'une start-up comptant ses deux fondateurs, les Américains Sergey Brin et Larry Page. Leur premier coup de génie, c'est leur algorithme PageRank qui simplifie la recherche sur Internet. Grâce à cela, ils devancent d'autres concurrents comme Yahoo! ou Lycos. L'autre idée révolutionnaire de Google concerne leur modèle publicitaire. En effet, la publicité ciblée permet à l'entreprise de générer une gigantesque manne financière à partir des années 2000 en mettant leur solution publicitaire à disposition de n'importe quel éditeur. Cela dit malgré l'apparente simplicité de cette dernière, une formation Google Ads est nécessaire afin d'en tirer le meilleur.