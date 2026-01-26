Documentaire

Après l’histoire et la découverte de perspectives fantastiques, nous ne pouvons ignorer l’inconnu vers lequel nous plongent les découvertes leurs applications, et les risques qui en résultent.

Travailler à l’échelle de l’invisible cristallise bien des peurs, à tort et à raison. Quels sont réellement ces risques, au niveau de l’individu et de l’environnement et comment pouvons nous les évaluer ? Comment fait-on pour les mesurer ?

D’autre part, les chercheurs sont-ils conscient des dangers qu’ils nous font courir ? Quelles sont leurs réflexions en matière d’éthique ?

Cette révolution « nano » fera courir des dangers à la société, modifiant les grands équilibres économiques et faisant se profiler big brother à l’horizon…

Quelle sera, alors la place du citoyen ? Aura t-il encore son mot à dire?

« Bienvenue dans le nano monde – EP4 – Nanomonde et Maxitrouille »

Réalisateurs : Charles-Antoine de Rouvre et Jérôme Scemla

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2009