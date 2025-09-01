Documentaire

Explosion des familles monoparentales, déficit de logement, les prix de l’immobilier flambent et se loger coûte de plus en plus cher. Résultat : les surfaces de nos habitations se font de plus en plus petites, alors pas question de perdre le moindre mètre carré, il coûte de plus en plus cher. Alors, pour nous aider à optimiser notre espace, des architectes d’intérieurs proposent désormais leurs services sur internet à des prix qui défient toute concurrence. Il suffit de leur envoyer des photos de votre intérieur par mail et en un clic et sans jamais se déplacer, ils repensent votre intérieur avec des images en 3D pour seulement 99 euros ! Mieux encore, certains acceptent de venir vous aider, chez vous, pour à peine 50 euros la visite de deux heures. Quels sont leurs secrets pour faire autant baisser les prix ? Que valent vraiment les services de ces pros de l’aménagement intérieur ? Et au final, combien dépenserez-vous réellement pour gagner de la place chez vous ? Une démocratisation qui ne plait pas à tout le monde dans ce secteur mais qui connaît un vrai succès : 98% des clients de certains de ces sites n’avaient jamais fait appel à un architecte d’intérieur.Réalisateur : Gehring Marc, Beaurain Julie