Documentaire

Louis Vicat, le Français qui a inventé le ciment artificiel il y a 200 ans, n’en croirait pas ses yeux. Ce vulgaire matériau qui sert à construire les immeubles et les maisons, est maintenant devenu le must en matière de déco. Les architectes stars ne jurent que par lui. Sols en béton ciré aussi lisse que du marbre, évier en béton dans la masse, table de salon coulée d’un seul bloc qui s’illumine… Le béton se vend au mètre carré de 85 euros à plus de 5000 euros ! Ca fait cher pour un mélange de chaux, de sable fin et d’eau ! Alors, les marchands de matériaux rivalisent d’inventivité pour créer des produits moins chers. Fin du fin, un créateur de bijoux parisien a décidé d’allier, l’or, l’argent, les diamants et… LE BETON! Le résultat est surprenant.

Documentaire réalisé par Chloé Alexandre.