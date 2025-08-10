Documentaire

Parmi les 50 000 restaurants que compte Paris, une cinquantaine de brasseries ont une place à part dans le cœur des Français. Elles s’appellent Bouillon Chartier, Au Pied de Cochon, Lipp, Vaudeville ou encore Bofinger…

Des adresses courues, au prestige immense, des haut lieux si emblématiques de Paris par la beauté de leurs édifices et le caractère de leur cuisine bistro. Elles figurent toutes dans nos guides de voyage et y dîner est une forme d’expérience qu’il faut avoir vécu au moins une fois.

Mais ces brasseries mythiques sont-elles toutes à la hauteur de leur réputation ?

Enquête derrière les fourneaux de ces brasseries qui auraient tendance à se reposer sur leurs lauriers du passé.

Tiré du documentaire : « Le Paris des Grandes Brasseries »

Réalisation : Elise Joseph

