Au Musée de la musique à Paris, les instruments racontent le monde : influences croisées, migrations, mais aussi esclavage et colonialisme. Quels liens existent entre le Târ iranien et les luths européens ? En quoi le banjo américain raconte l’histoire de la traite des esclaves et des colonies ? Découvrez comment ces instruments ont voyagé, se sont transformés et continuent de relier les peuples tout en portant les traces de l’histoire.