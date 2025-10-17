Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Johnny Rock, le sosie officiel de Johnny Hallyday et star en France rurale Au camping du bord de mer, dans la salle communale du village, à la galerie marchande du supermarché, la...

Documentaire Back and Forth – Foo Fighters A la suite du décès de Kurt Cobain marquant la fin de Nirvana en 1994, le batteur Dave Grohl...

Conférence Réconcilier les rythmes du passé et du présent Dans un Gabon où l’avenir se construit en harmonie avec le passé, comment la musique gabonaise peut-elle tisser des...

Podcast Bob Dylan : la légende de la musique populaire américaine Bob Dylan ; une légende de la musique populaire américaine découvert sur les scènes bohèmes de Greenwich village au...

Podcast Erik Satie Erik Satie : le dandy solitaire qui a changé la musique. Avec ses Gymnopédies envoûtantes, ses partitions absurdes et...

Conférence Johnny et la musique classique Une conférence ludique et érudite sur les liens entre la musique chantée par Johnny Hallyday et la musique baroque...

Conférence La musique russe en 1917 En 1917, la musique russe se trouvait à un tournant dramatique, à l’image du pays tout entier. Cette année-là,...

Documentaire Kim Logan : Music City par delà la country Une plongée dans l’Amérique d’aujourd’hui à travers ses musiques. Embarquez dans un roadtrip à la rencontre des musiciens émergents...

Documentaire Dolly Parton : l’Amérique réconciliée Reine absolue de la country music, Dolly Parton parvient à rallier l’Amérique fracturée à sa choucroute peroxydée et à...

Documentaire Florent Pagny Florent Pagny est un chanteur et acteur français né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire, région Bourgogne-Franche-Comté). Chanteur...

Podcast Billie Eilish, pop star au visage sombre Un visage d’ange, des yeux perçants et un talent ultra précoce… Billie Eilish aurait pu devenir la nouvelle Hannah...

Documentaire Anggun : le destin d’une Superstar Une légende vivante, pour les indonésiens, Anggun est la star numéro un depuis 27 ans. Des chansons ultra populaires...

Documentaire Edith Piaf, la voix qui montait jusqu’au ciel Peu de gens savent qu’à l’âge de sept ans, victime d’une kératite aiguë, Édith perdit la vue. Aucun remède...

Documentaire The Eagles : Paradis et enfer de Californie À l’occasion des 50 ans du premier album du groupe californien, un documentaire épique sur la trajectoire chaotique des...

Podcast Musique et états de conscience élargis Qu’est-ce que les états modifiés de conscience permettent dans le domaine de la santé mentale et physique ? Comment...

Documentaire Jacques Brel, une scène de vie Jacques Brel, né le 8 avril 1929 à Schaerbeek (Région de Bruxelles-Capitale, Belgique), et mort le 9 octobre 1978...

Documentaire Corneille, un chanteur revenu de l’enfer Un chanteur populaire qui a vécu l’enfer. Un documentaire d’Elisabeth Bouteiller.

Documentaire L’incroyable histoire du rock : le rock indé britannique C’est avec les Smiths que débute l’histoire du rock indépendant britannique. A la fin des années 80 jusque dans...