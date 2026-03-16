Ressources Dans la même catégorie

Conférence Introduction au métal chinois Il n’existe pas une histoire du Metal avec un grand H. Chaque pays, chaque scène locale a plus ou...

Podcast L’énigme d’Edward Elgar Partez à la découverte de l’une des plus célèbres énigmes de l’histoire de la musique : celle qui entoure...

Podcast La véritable histoire de Charles Aznavour Charles Aznavour, une légende de la chanson française, occupe une place éminente dans l’histoire musicale du pays. Sa carrière,...

Conférence Musiques punk Ce séminaire a vocation à mettre en lumière les travaux en cours des membres de l’association, publiés ou en...

Documentaire Une histoire de la musique d’ascenseur – De la Muzak au streaming Inventée dans les années 1930 par un général américain pour accroître la productivité des ouvriers et des employés de...

Article 4 infos insolites sur le hip-hop Le hip-hop n’est pas seulement une musique ou une danse, c’est un mouvement culturel qui a bouleversé le monde...

Documentaire Quand le violon prend vie, rencontre entre un luthier et un musicien Instant de vérité, et d’infinie sensibilité, que celui où le luthier remet entre les mains du musicien l’instrument qu’il...

Podcast Lio, 45 ans de carrière Icône de la pop française, Lio fête ses quarante cinq ans de carrière avec un disque écrit par la...

Documentaire The Girl from Ipanema – Astrud Gilberto, reine de la bossa nova Ponctué d’interventions d’artistes qui l’ont côtoyée, ce documentaire tourné à Rio retrace le parcours fulgurant de la chanteuse brésilienne Astrud Gilberto et l’effervescence des...

Documentaire Pink Floyd : l’histoire d’un groupe de Rock légendaire Avec plus de 200 millions de disques vendus dans le monde entier, Pink Floyd a produit plusieurs des musiques...

Documentaire Les coulisses – Le BlackWoodStock Festival Plongez dans l’univers rock de la 4ème édition du Blackwoodstock festival. Avec Michel et Mathieu, suivez des personnages hauts...

Documentaire Rocksteady : aux origines du reggae (3/3) Direction Kingston, en Jamaïque, où le reggae est né. Issue du ghetto, cette musique a conquis le monde avec...

Documentaire Gershwin, le classique américain En juillet 1925, le «Time Magazine» consacre sa couverture à celui qu’il présente comme le plus grand compositeur national...

Documentaire Pete Doherty, confessions d’un enfant terrible Pete Doherty s´est imposé auprès de toute une génération avec un mélange d´élégance et de provocations. Cette icône de...

Documentaire Michael Jackson, une star dans l’ombre Avec autant d’attention sur sa situation actuelle, il est facile d’oublier son passé. Qui était-il ? Les différents chemin...

Documentaire Michael Jackson, naissance d’une légende (1/2) Les Jackson Five démarrent en beauté à la Motown avec, d’emblée, quatre hits dans un même album. Au sein du...

Documentaire Chuck Berry C’est l’homme qui a inventé le rock’n’roll. Consacré à l’immense Chuck Berry, disparu en 2017, ce documentaire exceptionnel évoque ses...

Documentaire A Filetta : l’âme polyphonique de la Corse A Filetta, signifiant « la fougère » en corse, est un chœur polyphonique unique composé de six hommes formant un demi-cercle....