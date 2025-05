Documentaire

Au Brésil, on dit qu’une femme enceinte a un pied dans la tombe. Les jeunes mères dépendent des sages-femmes traditionnelles qui les accompagnent dans la tempête de la naissance, grâce à leur savoir ancestral qu’elles décrivent humblement comme un « don de Dieu ». Le film est un portrait intime et émouvant de Doña Dorca et Doña Ilda, qui accueillent la vie et affrontent la mort dans un endroit où la continuité même de la vie repose souvent sur leurs mains solides. Un documentaire de Stéphanie Pommez.