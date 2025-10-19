Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pérou : grande traque aux dealers Au Pérou, de plus en plus de cartels de drogue voient le jour. Pour éradiquer ce phénomène, l’armée se...

Documentaire Guerre en Ukraine : quand les habitants prennent les armes Aux portes du chaos, Kiev organise sa résistance. Dix jours après le début de l’offensive russe, le courage de...

Documentaire Pierre Palmade, 30 ans de démons Son grave accident de la route sous l’emprise de la drogue avait fait la une des journaux le 10...

Documentaire Des barbelés dans mon lycée ! Le lycée à Mayotte, rien à voir avec la métropole

Documentaire Quartier Nord : L’espoir du changement Daouda, Fays, Kharym, Chadali ont tout juste vingt ans. D’origine comorienne, musulmans, ils sont nés en France et vivent...

Documentaire Voler aux pauvres pour donner aux riches Aujourd’hui, les 40 millions d’Américains survivant sous le seuil de pauvreté plongent dans le piège de l’endettement. Ce désastre...

Documentaire Corée du Sud : les ravages de la chirurgie esthétique Pour la deuxième fois en un an, Karam a décidé de changer de visage. Cette fois, elle a déboursé...

Documentaire Le pétrole artisanal birman Mon espace de travail est un trou de 200 mètres

Documentaire Dolpo, les enfants de la montagne Les habitants du Haut Dolpo livrent les secrets de leur monde suspendu entre ciel et terre au coeur de...

Documentaire Roms, gens du voyage : pourquoi tant de haine ? (1/2) Les Roms seraient actuellement moins de 20 000 en France. Pourtant, cela fait des mois qu’ils défraient la chronique....

Documentaire La flotte fantôme du lagon de Chuuk C’est un lieu mythique pour les plongeurs du monde entier : dans le lagon de Chuuk, gît une flotte...

Documentaire Viral Dreams Les jeunes de la génération Z sont les premiers à avoir grandi avec les réseaux sociaux. Ce film raconte...

Documentaire La naissance de l’opposition En Russie, Vladimir Poutine avait beau être assuré de décrocher un 3ème mandat au Kremlin le 4 mars 2012,...

Documentaire Routes à haut risque- Au coeur de l’Himalaya Une route menant au coeur du Ladakh passe par cinq des plus hauts cols routiers du monde : au...

Documentaire Le conflit au Congo: la vérité dévoilée La vérité dévoilée explore le rôle joué par les Etats-Unis et leurs alliés rwandais et ougandais dans le déclenchement...

Documentaire Trump Président : 24h après Partons à la rencontre de cette Amérique qui a voté TRUMP comme un seul homme, blanc de préférence. Illustration...

Documentaire Sénégal : un scandale à 10 milliards de dollars BP, le géant de l’énergie, a accepté de payer près de dix milliards de dollars à un homme d’affaires...

Documentaire Abel et Souleymane Ce film montre la journée de deux enfants, voisins : l’un va à l’école, l’autre travaille. Un documentaire réalisé...