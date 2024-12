Documentaire

Le rétro fait vendre, voilà pourquoi de plus en plus d’entrepreneurs parient dessus. C’est ainsi que de petits malins produisent à la chaîne boîtes anciennes et vieilles publicités. D’autres ont décidé de faire revivre des marques très célèbres comme Banania ou Eau écarlate. Enfin, certaines enseignes lancent des produits « à l’ancienne » avec packaging et publicités fleurant bon les années 50. Nous avons percé les secrets du « retro-business ». Documentaire réalisé par Hubert Saint-Béat et Edouard Mounier, Patrick Spica Productions pour Capital.