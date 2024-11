Santorin est également réputée pour ses vins de qualité, ses plages de sable noir et ses eaux cristallines. L’île est également connue pour ses vestiges archéologiques, notamment la cité antique de Thira, qui a été construite sur une colline surplombant la mer et offre une vue imprenable sur l’île.

En plus de ses paysages et de ses plages, Santorin offre également de nombreuses activités, comme la randonnée, la plongée sous-marine et la visite de nombreuses églises et monastères. L’île est également réputée pour sa cuisine, qui est principalement basée sur les poissons, les crustacés et les légumes frais.

Santorin est facilement accessible en avion ou en ferry depuis Athènes et d’autres îles grecques. Elle est également très populaire auprès des croisiéristes, qui visitent souvent l’île lors de leurs itinéraires en Méditerranée.