Documentaire

Mardi 14 août 1945 : trois mois après la fin de la guerre en Europe, et quelques jours après les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, le président des États-Unis Harry Truman annonce la capitulation du Japon. En quelques minutes, des foules envahissent les rues de Washington, de New York, de Los Angeles et de nombreuses autres villes du pays. Militaires et civils rient, chantent, dansent, s’embrassent… Tous sont impatients de fêter le retour à la paix. Mais le président Truman a-t-il déclaré que la guerre était finie ? Comment les médias couvrent-ils l’événement ? Par qui ces images de liesse populaire sont-elles filmées ?

Série documentaire (France, 2020, 26mn)

Disponible jusqu’au 08/10/2024