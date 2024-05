Documentaire



Yadav est un Tharu et vit avec sa famille dans la plaine de Terra dans le sud du Népal. Dans sa tribu, les membres apprennent depuis l’enfance tout à propos des animaux et les croyances de la jungle népalaise. Grâce à ses connaissances sur les animaux et son courage incroyable, Yadav est vite devenu le guide le plus réputé de la réserve de Chitwan. A dos d’éléphant, il guide les vétérinaires pour soigner les animaux malades qu’il peut localiser grâce à leurs traces de pas. Un documentaire de Jean Queyrat et Benoît Ségur.