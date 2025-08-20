Documentaire

Trait d’union entre l’Inde et l’Afrique, Oman est un pays montagneux entouré de sable et d’eau : éclats d’azurs de l’Océan Indien sous le soleil d’Arabie, variations d’émeraude dans la fraîcheur des wadis, ces oueds qui irriguent les luxuriantes palmeraies. Le désert y est inexpugnable, ponctué de djebels escarpés et de dunes rouges et blondes.

Embarquez avec nos écoguides pour l’un des plus beaux treks d’Oman à la découverte d’un paysage unique au monde dessiné par de hautes falaises rocailleuses, de fjords de désert et de plages sablonneuses primitives lavées par des eaux vert foncées.

Extrait du film : “Les Nouveaux Paradis – Oman, l’Arabie heureuse »

Réalisation : Remy Burkel

