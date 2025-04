Documentaire

A 23 ans, Jonathan est un jeune homme sportif et plein de vie. Mais au fil des années, la mucoviscidose a gagné du terrain et rend son quotidien de plus en plus difficile. En attente d’une greffe de poumons, Jonathan tente d’oublier la maladie. Dans l’épreuve, toute sa famille se mobilise pour le soutenir. Mais l’attente est longue, et l’angoisse prend peu à peu le dessus. A 42 ans, Sophie, souffre d’une maladie rare dont ne guérit pas et qui ronge ses poumons. A bout de force, elle n’a plus qu’une solution : la greffe. Sophie vit sous assistance respiratoire dans l’attente du coup de fil qui va changer sa vie. Son plus grand souhait : retrouver très vite toutes ses forces pour pouvoir à nouveau jouer avec sa fille âgée de 3 ans. A 3 ans, Lorette attend un rein. Elle n’a jamais connu la vie des petites filles de son âge. Atteinte par une tumeur juste après sa naissance, on a du lui ôter les deux reins. Elle survit désormais grâce à une lourde assistance médicale. Mais ses parents font tout pour qu’elle soit une petite fille heureuse. Un documentaire réalisé par Iounut Teianu.