Documentaire

Il y a un an, Valentin a été diagnostiqué enfant précoce. Ses parents, Didier et Sandrine, décident alors de le placer dans un établissement spécialisé pour qu’il ne subisse plus les moqueries de ses camarades. Mais après une année dans cet institut, Valentin prend une décision surprenante : celle de réintégrer un établissement classique. Il souhaite plus que tout s’intégrer parmi des enfants dits normaux. Près de Rouen, Alex, très bon élève, découvre au lycée l’existence de l’école Sciences-Po, à Paris. Il rêve d’échapper à son quotidien et décide donc de poser sa candidature : après deux examens, il apprend qu’il est admis. Pour Alex, d’origine algérienne et issu d’un milieu modeste, partir vivre à Paris est une petite révolution. Mais pour sa maman, Laetitia, la séparation est très difficile.