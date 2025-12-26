Les étudiants ont souvent du mal à trouver un appartement dans les grandes villes. Campus vert, une association située...
Vêtements, chaussures, objets de déco ou produits de beauté, chez Noz, on trouve de tout pour quelques euros seulement...
Fauteuils, radios, jouets, lampes… les encombrants laissés sur les trottoirs font des heureux. Source complémentaire de revenus ou déco...
Cette association traque les publicités frauduleuses des grandes marques de vente à distance, qui induisent les consommateurs en erreur...
Jeter et gaspiller n’est plus dans l’air du temps. Le marché des invendus est donc devenu un énorme business.
L’impression 3D n’est plus réservée aux professionnels ou aux ateliers spécialisés. En 2026, il est possible de trouver des...
En 2023, l’Union européenne va introduire la possibilité de lancer des actions collectives dans ses procédures judiciaires. Les citoyennes...
Comment bien choisir son cahier?
Remises dans les magasins, places de cinéma à moitié prix, voyages à prix réduits… Avoir un CE permet souvent...
Fini le tourisme de masse, aujourd’hui ce qui se vend le mieux en terme de vacances, c’est le haut...
Est-il vraiment possible de vivre sans rien acheter ? Envoyé spécial a testé une nouvelle façon de consommer écologique...
De la trousse au bijou, le stylo Bic 4 couleurs traverse les générations. Ce documentaire suit sa mutation :...
Les étudiants de Lyon et Villeurbanne font souvent face à des défis financiers importants, entre les frais de scolarité,...
Cette année, les fabricants de jouets misent sur le label « made in France » pour attirer les consommateurs durant les...
Stop au gaspillage : voici ceux qui récupèrent ce que la grande distribution jette. 00:00 Le gaspillage alimentaire 07:42...
Les bagues en or, qu’elles soient ornées de pierres précieuses ou simplement polies, accumulent inévitablement des impuretés au fil...
Depuis plusieurs années, la cigarette électronique s’est imposée comme une alternative incontournable pour les fumeurs souhaitant tourner la page...
Des voitures louées entre particuliers à partir de 15 euros par jour, 20 à 30% moins cher que chez...
Les documentaires et les projections cinématographiques connaissent un véritable essor dans le paysage culturel, attirant un public toujours plus...
Chaque foyer jette en moyenne 79 kg de déchets alimentaires par année. De plus en plus, des efforts sont...
