Le béret est bien plus qu’un simple couvre-chef. C’est un symbole intemporel de style, de tradition et d’élégance, adopté...
Nafrayou possède un look exceptionnel et haut en couleur qu’elle assume complétement. Si à Marseille son look surprend, voir...
« Nafrayou » habite Marseille. Depuis l’âge de 13 ans, elle cultive un look complètement hors-norme. Rien ne semblait...
L’hiver arrive, le froid aussi, il est temps de ressortir les manteaux ! Quoi de mieux pour rester bien...
Marion se rapproche à grands pas de ses objectifs: mettre à profit son titre de Miss pour défendre la...
Marion a 20 ans et elle pèse 95 kilos pour 1 mètre 60. Un surpoids que beaucoup de filles...
Chaque Français utilise en moyenne seulement 30% de sa garde-robe. Et pourtant nous continuons d’acheter des vêtements, encore et...
Pour avoir un corps sublime, pensez aux vêtements gainants ! Réalisateur : Barbara Bernard
Choisir un soutien-gorge peut sembler être une tâche simple, mais c’est en réalité une décision complexe qui mérite une...
Je mets des vêtements spéciaux tellement je pue
A Rio, le maillot de bain, c’est tout un business…
De grands yeux étrangement écartés façon Alien, des pommettes saillantes et un nez court, comme raboté. Maintenant que l’image...
Franck Sorbier, figure emblématique de la haute couture française, s’est imposé comme l’un des créateurs les plus audacieux et...
Le mois de septembre, c’est l’occasion de trier et de renouveler la garde-robe de ses enfants. Mais cette année,...
Les accessoires sont la touche finale qui sublime une tenue, mais maîtriser leur superposition peut s’avérer complexe. Bien agencés,...
Depuis les réserves du Mobilier national à Paris, le Garde-Meuble de la République où l’émission a installé ses quartiers,...
Quand laisser pousser ses poils devient à la mode.
Marilhéa Peillard sacrée gagnante du prestigieux concours international Elite Model. Comment cette française de 18 ans, fille d’agriculteurs en...
Qui aurait imaginé il y a quelques années que les coiffeurs soient capables de proposer des coupes à 10...
Les bijoux ont toujours exercé un attrait fascinant sur l’humanité, ornant nos corps et captivant notre imagination à travers...
