En Arizona, un lion et une femelle coyote ont tissé des liens bien particuliers.
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Terribles et effrayantes, les histoires sur les grizzlis remplissent des volumes entiers. Les rédacteurs en chef, les producteurs d’Hollywood...
Sur les sommets des Alpes, la faune sauvage s’est adaptée pour survivre dans des milieux extrêmes. C’est l’été, à...
Ce mâle affronte l’hiver rude de l’Antarctique et risque sa vie pour protéger le précieux œuf que sa partenaire...
Le cheval est familier, mais ses particularités biologiques nous réservent encore bien des surprises. Certaines tiennent aux sens, comme...
Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient...
Ce petit renard polaire doit très vite apprendre à survivre seul.
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
Au Japon, sur l’île d’Ōkunoshima, de très nombreux lapins coexistent avec les hommes.
A Harar, une ville historique éthiopienne aux petites ruelles commerçantes, on peut se retrouver nez à nez avec des...
Découvrez le monde des loups au rythme des saisons, vous allez suivre une meute de loups dans son quotidien...
Chaque année, le ciel devient le théâtre d’un spectacle fascinant où des millions d’oiseaux entreprennent un périple titanesque. Ce...
Le loup Jimmy explore une colonie de populages des marais, semant l’inquiétude parmi les oiseaux nichant au sol. Pendant...
Fred part à la recherche de chevaux dans le plus prestigieux des haras nationaux, le Haras du Pin en...
Le mammouth laineux, dernier représentant d’une longue lignée, est apparu il y a 250 000 ans. Certains exemplaires nous...
Avec leurs magnifiques ramures, les puissants cerfs rouges forment une aristocratie au coeur des profondes forêts européennes. Mais ces...
Ces animaux sauvages font partie d’un commerce très lucratif
On comptait 100 000 guépards au début du XXe siècle. Ils ne sont désormais plus que 12 000 dans...
Depuis des siècles, la cité de Calakmul est en ruine. Les habitants humains ont été remplacés par une autre...
Origine, standard, personnalité, aptitudes, éducation, santé, hygiène, comportement, choix du chiot. Le Berger Allemand : Ce chien racé et...
Les animaux possèdent d’incroyables talents : certains sont de redoutables prédateurs, d’autres sont dotés d’un sens aigu de l’orientation. Toutefois, il...
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